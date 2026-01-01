Die Familienhelfer
Folge 12: Teenage mutant hero baby
23 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige landet mit dem Auto der Stiefmutter und ihrer kleinen Schwester an Bord in einer Baustelle, nur weil sie sich heimlich mit ihrem älteren Freund Mika treffen wollte. Der geschockte Vater vermutet, dass seine Tochter mit ihrem Freund durchbrennen wollte, weil er ihnen den Kontakt verboten hat. Doch hat Mika wirklich so einen schlechten Einfluss auf Lisa? Und was hat ihre Stiefmutter mit alledem zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick