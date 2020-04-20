Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 20.04.2020
Folge 3: Der Schenker

23 Min.Folge vom 20.04.2020Ab 12

Eine Sechsjährige durchsucht nach der Schule ständig das Haus, weigert sich aber den Grund dafür zu nennen. Ihre Mutter Susanne ist tief verunsichert und befürchtet ein Zwangsverhalten dahinter. Als der FH dieses jedoch ausschließen kann und ein neuwertiges Spielzeug im Kinderzimmer des Mädchens entdeckt, macht sich in der Familie Panik breit. Hat etwa ein Fremder Zugang zum Haus und warum versteckt er Geschenke für die Kleine?

SAT.1
