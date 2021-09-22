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Die Familienhelfer

Die Schwarzseherin

SAT.1Staffel 1Folge 43vom 22.09.2021
Die Schwarzseherin

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Die Familienhelfer

Folge 43: Die Schwarzseherin

23 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 12

Marina bemerkt, dass ihre siebenjährige Tochter immer häufiger traurig von den Besuchen bei ihrem leiblichen Vater zurückkehrt. Als die kleine Emma sogar unaufmerksam vor ein Fahrrad läuft und nur mit Glück nahezu unverletzt bleibt, sucht Marina besorgt Hilfe bei einer Familienhelferin. - Als der sechsährige Jonas sich erneut weigert, zur Schule zu gehen, beschleicht seine Mutter Susanna ein mulmiges Gefühl. Warum will der Kleine neuerdings das Haus nicht mehr verlassen?

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