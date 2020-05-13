Die Familienhelfer
Folge 45: Foul kitchen
23 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 12
Ein Siebenjähriger isst seit einem Sturz vom Klettergerüst nur noch ungenießbare Dinge und macht dabei auch vor dem Inhalt des Katzenklos keinen Halt. Zudem verweigert er jegliche normale Nahrung. Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Verhalten? - Eine Neunjährige leidet unter schlimmen Kopfschmerzen - so stark, dass sie sich aus Versehen sogar ein Messer in den Oberschenkel rammt. Was löst bei der Grundschülerin derartige Schmerzen aus?
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