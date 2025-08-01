Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Zwischen Leben und Tod

Folge 23: Zwischen Leben und Tod

45 Min.

Bei einem seiner Einsätze lernt Dr. Geoffrey Standish die Physikdozentin Josie Rattan kennen. Standish ist beeindruckt von der jungen Frau, die ihren Beruf aufgegeben hat und durch das Land reist. Als er erfährt, dass Josie an einem Gehirntumor leidet und nicht mehr lange zu leben hat, will er unbedingt helfen. Dieser Impuls hat auch etwas mit seiner verstorbenen Frau zu tun ...

