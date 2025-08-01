Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Staffel 2Folge 23
Folge 23: Die Griechen kommen

45 Min.

Griechische Freunde von D.J. eröffnen mit dessen Hilfe eine Taverne in Coopers Crossing. Eine große Eröffnungsparty wird angeleiert. Ausgerechnet bei dieser Feier wird ein Gast durch das Essen krank: Er holt sich eine Salmonellenvergiftung. Wie sich herausstellt, haben die Hühner der alten Nellie Keene die Krankheit verursacht. Daraufhin wird Nellie von ihrer Herrschaft gekündigt. Doch das kümmert Nellie wenig: Sie findet einen Job in der Taverne.

