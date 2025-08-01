Die fliegenden Ärzte
Folge 24: Nicht nur ein Spiel
45 Min.
Zwei große Ereignisse stehen vor der Tür: die Hundert-Jahr-Feier von Coopers Crossing und die Hochzeit von Emma und Sam. Zum Jubiläum will man den legendären Ritt von Jim Regan nachspielen: Dieser hatte, als es noch keine "Flying Doctors" gab, seinen kranken Sohn auf einem Kamel durch das Outback transportiert. Als er den Arzt in Coopers Crossing erreichte, war der Junge tot. Parallel zur Vorbereitung dieser Aufführung spielt sich ein ähnlich schreckliches Drama ab.
