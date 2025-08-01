Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

BetaStaffel 2Folge 27
Folge 27: Wo ist Tracy?

46 Min.Ab 6

Ron Thorpe und seine kleine Tochter Tracy sind mit dem Auto unterwegs. Nach einem Unfall bricht Ron bewußtlos zusammen; Tracy erleidet einen Schock - und verschwindet spurlos im Busch. Ann Larson verlangt von Jack, nach Tracy zu suchen. Doch Ann wird nicht ernst genommen. Seitdem ihre eigene Tochter vor Jahren spurlos verschwunden ist, glaubte sie schon mehrmals Kinder im Busch zu sehen. Schließlich erwacht Ron wieder aus der Ohnmacht.

Beta
