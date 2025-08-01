Die fliegenden Ärzte
Folge 31: Erfolg um jeden Preis
45 Min.Ab 12
Max Prescott ist ein berühmter Landschaftsmaler. Zurzeit steckt er finanziell in der Klemme. Prescott und sein Partner Charles Noonan machen Station in Coopers Crossing. Um ihre Finanzen aufzubessern, haben sich die beiden einen Coup ausgedacht: Der Künstler will einen Selbstmordversuch vortäuschen. Dadurch hofft er, den Wert seiner Bilder zu steigern ...
