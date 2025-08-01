Die fliegenden Ärzte
Folge 38: Die wilde Horde
45 Min.Ab 12
Eine Gruppe von Schafscherern hat ihre freie Woche. Die Männer kommen nach Coopers Crossing, um sich dort zu amüsieren. Für die rauhen Gesellen heißt dies: Trinken und Pokern. Leider bleibt es nicht dabei: Die Männer schlagen zu sehr über die Stränge. Währenddessen bricht in George Baxters Scheune ein Feuer aus, und Jack wird durch eine Gewehrkugel schwer verletzt. Als Blutspender kommt nur Dougie in Frage - doch der ist spurlos verschwunden.
