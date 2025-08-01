Die fliegenden Ärzte
Folge 26: Der Geschichtenerzähler
45 Min.
Lindy, die Tochter eines Siedlers, verliebt sich in Tommy. Tommy ist der Geschichtenerzähler der Aborigines. Lindys Vater ist diese Beziehung ein Dorn im Auge. Mit allen Mitteln versucht er, diese Liaison zu verhindern. Als er auf Tommy mit einer Mistgabel losgeht, wird er selbst dabei schwer verletzt. Tommy muss ins Gefängnis - wo er stirbt. Chris erfährt das Ergebnis ihrer Untersuchungen: Sie hat einen Tumor.
