Die fliegenden Ärzte

Selbsthilfe

BetaStaffel 4Folge 21
Selbsthilfe

Folge 21: Selbsthilfe

45 Min.Ab 12

Geoffrey, Kate und David halten auf einem Aborigines-Stammestreffen eine Sprechstunde ab. Dougie und Emma begleiten sie. Geoff wird als erster Weißer von Anja, dem Ältesten, in geheimer Zeremonie in den Stamm aufgenommen. David fliegt mit einigen Patienten in Richtung Coopers Crossing, wird jedoch zurückgerufen, da Geoff inzwischen an einer Blinddarmentzündung erkrankt ist. Kate muss operieren.

