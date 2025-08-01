Die fliegenden Ärzte
Folge 21: Drei arme Poeten
45 Min.Ab 6
Dichter Ken O'Connor sucht im Outback nach Anregungen. Seinen Lebensunterhalt läßt Ken von Bewunderinnen bestreiten. Hobbydichter Vic möchte, daß Ken seine selbstverfaßten Werke begutachtet. Durch einen Zufall bekommt Kens Verleger Tony Hogg Vics Verse in die Hände - und hält sie für Kens neuestes Werk. Nach dem Lesen, dem ein vernichtendes Urteil folgt, klärt der frustrierte Vic ihn auf.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick