Die fliegenden Ärzte

BetaStaffel 5Folge 23
Folge 23: Fernweh

45 Min.Ab 12

Die junge deutsche Ärztin Magdalene Heller hat sich bei den "Flying Doctors" beworben. Schon am Tag ihrer Ankunft muß sie einen Fall ganz alleine übernehmen: Farmer Jock Weatherhead kann nicht ins Krankenhaus überführt werden. Magdalene bleibt nichts anderes übrig, als die erforderliche Lungenpunktierung an Ort und Stelle vorzunehmen. Behandlungen unter diesen primitiven Verhältnissen überfordern sie. Sie wirft den Job wieder hin.

