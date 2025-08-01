Die fliegenden Ärzte
Folge 30: Busch-Weihnachten
46 Min.Ab 12
Weihnachten: Nancy und Vic bekommen Besuch von Nancys Neffen Nicholas. Nancy hat Mutterstelle an ihm vertreten und ist überglücklich, ihn wiederzusehen. Doch aus Nicholas ist ein oberflächlicher, egoistischer Mensch geworden. Auch der tablettensüchtige Musiker Allan Murray kehrt nach Coopers Crossing zurück. Doch seine Mutter will ihn nicht sehen. Geoff will ihm dabei helfen, von den Tabletten loszukommen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick