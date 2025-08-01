Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Das Wunschkind

BetaStaffel 5Folge 33
Das Wunschkind

Das WunschkindJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 33: Das Wunschkind

45 Min.Ab 12

Gail Ramsay bringt wegen eines Unwetters ihr Kind im Flugzeug zur Welt. Sie übersteht die Geburt gut. Doch als Des Ramsey seine Frau besucht, fällt ihm ihr abweisendes Verhalten auf: Gail scheint sich nicht um das Neugeborene zu kümmern. Kate und Geoff raten Gail, ins Krankenhaus zu kommen. Kate soll unterdessen das Baby hüten. Es dauert lange, aber schließlich findet Geoff doch heraus, worunter Gail so sehr leidet. Kate und Geoff aber wollen nun ein eigenes Kind.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen