SAT.1Staffel 1Folge 11vom 02.10.2020
24 Min.Folge vom 02.10.2020Ab 6

Eine junge Frau leidet unter starken Grippesymptomen - doch schnell steht ein anderer, übler Verdacht im Raum. Ihr Partner fürchtet das Schlimmste: Hat seine Freundin Syphilis? - Ein junger Mann vermutet, dass seine Partnerin lesbisch ist und ist schockiert, als er sie auf der Gemeinschaftspraxis-Toilette stöhnend mit Bildern halbnackter Frauen erwischt.

