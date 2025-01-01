Die Gemeinschaftspraxis
Folge 13: Brennende Leidenschaft
23 Min.Ab 6
Ein zehnjähriger Kicker kann plötzlich nicht mehr ohne heftige Schmerzen laufen. Seine Eltern rätseln, was mit ihm los ist. Simuliert er etwa? Oder überfordert ihn tatsächlich das harte Training? Könnten auch ganz andere körperliche Ursachen hinter seinen Schmerzen stecken? Bei einer Frau gehen der Gynäkologin die Erklärungen für das Blut im Urin und die Schmerzen beim Wasserlassen aus. Muss der 25-Jährigen ein Tumor aus dem Becken entfernt werden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick