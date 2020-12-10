Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Meine wilde Tochter

SAT.1Staffel 2Folge 10vom 10.12.2020
Die Gemeinschaftspraxis

Folge 10: Meine wilde Tochter

23 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12

Eine 44-Jährige kommt mit Schmerzen in der Brust in die Gemeinschaftspraxis. Es besteht der Verdacht auf Brustkrebs, an dem bereits die Mutter der Patientin verstarb. Doch es kommt alles ganz anders? - Eine 15-Jährige mit offensichtlich großen Schmerzen, die kaum gerade laufen kann, verweigert jegliche ärztliche Untersuchung. Schließlich kommt es zu einem heftigen Streit mit ihrer besorgten Mutter. Welches Geheimnis hat der Teenager?

