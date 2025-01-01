Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 14
23 Min.
Ab 12

Obwohl Luise (24) und Rohan (25) bereits seit fünf Monaten zusammen sind, hatte sie noch nie Sex, angeblich weil Rohan ständig starke Rückenschmerzen hat. Doch während des Termins beim Orthopäden bekommt Luise Zweifel daran und fragt sich, was ihr Freund ihr verschweigt. - Mutter Anuk ist entsetzt, als sie ihre Tochter Soraya (16) beim Dermatologen mit einem üblen Augenbrauen-Tattoo erwischt. Wer hat den Teenager derart verunstaltet?

