Die Gemeinschaftspraxis
Folge 19: Gefleckter Verrat
23 Min.Ab 12
Eine Frau sucht wegen eines Hautausschlags Hilfe in der Gemeinschaftspraxis. Schließlich steht ihr Ruf als Kosmetikerin auf dem Spiel. Der Verdacht des Dermatologen: hochansteckende Masern! - Eine schimpfende Seniorin im Rollstuhl mischt die Gemeinschaftspraxis auf! Ihre zwei Töchter verzweifeln an der Pflege der Rentnerin und geraten immer mehr aneinander. Kann das Team der Gemeinschaftspraxis herausfinden, was hinter der Wesensveränderung der alten Dame steckt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick