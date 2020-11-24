Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 5vom 24.11.2020
Folge 5: Tim Tickt Aus

23 Min.Folge vom 24.11.2020Ab 12

Ein Siebenjähriger schneidet in einer Tour fürchterliche Grimassen - und heimst sich und seiner Familie damit Ärger ein. Leidet er unter einer Tic-Störung? Oder hat Tim ein Problem mit dem Einzug des neuen Freundes seiner Mutter? - Eine 52-Jährige erlebt mit ihrem 30-jährigen Freund ihren zweiten Frühling, leidet aber unter Dauerschluckauf! Tochter Sina macht sich große Sorgen. Verausgabt sich ihre Mutter, weil sie unbedingt mit ihrem jüngeren Partner mithalten will?

SAT.1
