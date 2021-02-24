Die Gemeinschaftspraxis
Folge 12: Schwesterlich geteilt
23 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 12
Zwei Schwestern teilen dasselbe Leid - doch das Brennen beim Urinieren ist erst der Anfang, denn schon bald fürchten sie eine Nierenbeckenentzündung und dass der Spuk nie mehr aufhört ... - Janas sonst so ruhiger Partner Merlin ist plötzlich hyperaktiv. Für die Schwangere eine Riesenbelastung. Leidet ihr Freund an einer neurologischen Erkrankung?
