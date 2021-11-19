Die Gemeinschaftspraxis
Folge 18: Fingerfood
23 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 12
Kurz vor seiner Hochzeit verliert der 34-jährige Mark wegen eines verfärbten, abgesplitterten Fingernagels seinen Job bei einem Koch-Event. Doch das ist nicht sein einziges Problem, denn bald droht auch noch seine Verlobung zu platzen! - Achim ist verzweifelt: Trotz Kinderwunsches will seine Frau Mira seit Monaten nicht mehr mit ihm schlafen. Was steckt hinter dem Libidoverlust der 37-Jährigen? Und warum läuft die Verkäuferin ständig "unten ohne" herum?
