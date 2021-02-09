Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 4vom 09.02.2021
Folge 4: Weg von hier

24 Min.Folge vom 09.02.2021Ab 12

Zoe (16) sackt im Sportunterricht plötzlich zusammen. Bereitet ihr der angeborene Herzfehler Probleme oder gibt es eine andere Ursache, die sogar ihr Wesen verändert? - Bereit für den Abschlussball, hat Nina (16) sich herausgeputzt wie eine Prinzessin. Doch ihr Weg führt sie nicht zu der Festivität, sondern in die Gemeinschaftspraxis, wo sie stark humpelnd und völlig ramponiert Hilfe sucht ...

