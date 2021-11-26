Die Gemeinschaftspraxis
Folge 16: Haarige angelegenheit
24 Min.Folge vom 26.11.2021Ab 12
Die 27-jährige Vivien leidet plötzlich unter einem auffälligen Damenbart und traut sich kaum mehr aus dem Haus. Als dann auch noch ihr Schwarm in der Praxis auftaucht, ist das Chaos perfekt! Und: Elena (29) hat wenige Tage nach der Geburt ihres ersten Kindes extreme Probleme mit ihrer Dammnaht. Die immer stärker werdenden Schmerzen stellen das Team der Gemeinschaftspraxis vor ein Rätsel - bis ein äußerst verwegener Verdacht aufkommt.
