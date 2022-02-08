Die Gemeinschaftspraxis
Folge 3: Giftiges Blau
23 Min.Folge vom 08.02.2022Ab 12
Die 37-jährige Kirsten ist besorgt. Seit zwei Wochen geht es ihrem Vater immer schlechter. Während die Erzieherin an Rheuma denkt, vermutet der 59-Jährige, dass er vergiftet wird - von seinem eigenen Vermieter! - Die 30-jährige Anna bringt ihren 20 Jahre älteren Mann unter falschem Vorwand in die Gemeinschaftspraxis. Der 49-Jährige wird immer muskulöser und bekommt überall Pickel, die er immer wieder aufkratzt. Ist er in der Midlife-Crisis oder steckt etwas anderes dahinter?
