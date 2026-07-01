Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Folge 3: Stonehenge
45 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Stonehenge ist eines der berühmtesten prähistorischen Monumente der Welt. Dieser beeindruckende Steinkreis aus der Jungsteinzeit wurde etwa zur gleichen Zeit errichtet wie die Pyramiden in Ägypten. Doch seine wahre Geschichte geriet über Jahrtausende in Vergessenheit: Wer hat Stonehenge gebaut? Wie wurde es errichtet und warum? Dan Snow setzt die Geschichte von Stonehenge Stück für Stück zusammen - von alten Legenden bis zu den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.
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