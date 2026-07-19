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Die größten Entdeckungen mit Dan Snow

Terrakotta-Armee

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 19.07.2026
Terrakotta-Armee

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Die größten Entdeckungen mit Dan Snow

Folge 4: Terrakotta-Armee

45 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Tief im Herzen Chinas liegt einer der größten archäologischen Schätze, die jemals entdeckt wurden - die Terrakotta-Armee. Mehr als 2.000 Jahre lang blieb er verborgen, unter der Erde begraben. Erst 1974 wurde er durch einen außergewöhnlichen Zufall ans Licht gebracht, als eine Gruppe örtlicher Bauern darauf stieß. Dan Snow reist nach China, um die faszinierende Geschichte dieser Entdeckung zu erkunden.

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