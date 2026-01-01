Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die größten Gefängnisausbrüche - mit Morgan Freeman

Alcatraz

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 31.01.2026
Folge 1: Alcatraz

42 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Morgan Freeman geht den spektakulärsten Gefängnisausbrüchen auf den Grund: Vier Männer planen den Ausbruch aus dem Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz. Drei schaffen den Sprung ins Wasser, doch wie sich ihr Schicksal danach entfaltet, bleibt ein ewiges Mysterium.

