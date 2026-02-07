Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die größten Gefängnisausbrüche - mit Morgan Freeman

El Chapo

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 07.02.2026
Folge 3: El Chapo

42 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 12

Morgan Freeman geht den spektakulärsten Gefängnisausbrüchen auf den Grund. El Chapo, bürgerlich Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ist als Boss eines Drogenkartells erfolgreich und skrupellos. Er landet dennoch in einem Hochsicherheitsgefängnis und geht mit einem spektakulären Ausbruch in die Geschichte ein.

Kabel Eins Doku
