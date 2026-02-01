Flucht aus dem GefangenenlagerJetzt kostenlos streamen
Die größten Gefängnisausbrüche - mit Morgan Freeman
Folge 5: Flucht aus dem Gefangenenlager
42 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
Morgan Freeman geht den spektakulärsten Gefängnisausbrüchen auf den Grund: In einem deutschen Gefangenenlager in Niederschlesien werden Alliierte festgehalten. Einige von ihnen planen den Ausbruch durch einen Tunnel. Nur wenigen gelingt der Weg in die Freiheit.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
