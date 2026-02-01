Die größten Gefängnisausbrüche - mit Morgan Freeman
Folge 7: Flucht aus großer Höhe
42 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Morgan Freeman geht den spektakulärsten Gefängnisausbrüchen auf den Grund: Timothy Vail und Timothy Morgan planen die Flucht aus großer Höhe, um dem Elmira Gefängnis in New York endgültig zu entfliehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die größten Gefängnisausbrüche - mit Morgan Freeman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren