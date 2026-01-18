Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von den britischen Inseln zu den US-Südstaaten

Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 18.01.2026
Folge 2: Von den britischen Inseln zu den US-Südstaaten

89 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 6

Welche Pöbeleien findet man im British Museum in London? Und welcher besondere Friedhof verbirgt sich mitten im Wald in Georgia in den US-Südstaaten? "Die größten Geheimnisse der Welt" präsentiert zehn atemberaubende Mythen, Rätsel und Rekorde. Zahlreiche Prominente rätseln mit, um die Geheimnisse zu lüften. Mit an Bord: Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Moderatorin Panagiota Petridou, Realitystar Dani Büchner und Comedian Lisa Feller.

