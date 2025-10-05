Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die größten Mysterien der Welt

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 05.10.2025
Die Geheimnisse des Vatikans

Folge 3: Die Geheimnisse des Vatikans

41 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Der Vatikan - Hauptsitz der Katholischen Kirche und Zuhause des Papstes. Dieser überschaubare Ort beherbergt unendlich viele Geheimnisse, gefährliche Dokumente und erzählt Geschichten von Tapferkeit, Verrat und Bösewichten.

