Die größten Mysterien der Welt

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 05.10.2025
Die Sturgis Motorcycle Rallye

Folge 5: Die Sturgis Motorcycle Rallye

41 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Im "Sturgis Motorcycle Museum" erfährt Don Wildman die Geschichte zweier Schwestern, die im Jahre 1916 auf ihren Motorrädern eine aufsehenerregende 60-tägige Tour quer durch die USA machten. Außerdem reist er nach Deadwood, South Dakota, wo sich eines der schlimmsten Verbrechen in der Geschichte des Landstrichs ereignete.

