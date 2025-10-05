Staffel 1Folge 5vom 05.10.2025
Folge 5: Die Sturgis Motorcycle Rallye
41 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Im "Sturgis Motorcycle Museum" erfährt Don Wildman die Geschichte zweier Schwestern, die im Jahre 1916 auf ihren Motorrädern eine aufsehenerregende 60-tägige Tour quer durch die USA machten. Außerdem reist er nach Deadwood, South Dakota, wo sich eines der schlimmsten Verbrechen in der Geschichte des Landstrichs ereignete.
Die größten Mysterien der Welt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC
