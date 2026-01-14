Die Gruselschule
Folge 21: Fremdgesteuert
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Weil sich die Freunde nicht für ein gemeinsames Thema für den Forschungswettbewerb einigen können, geht jeder seine eigenen Wege. Auf der Suche nach einem Thema wendet sich Viktoria an Gisbert, der ihr ein Glas mit einem merkwürdigen Wesen gibt. Das hat ungeahnte Folgen. Gisbert hatte vor vielen Jahren diesen Kobold eingefangen und dieser möchte natürlich so schnell wie möglich wieder nach Hause, tief unter der Gruselschule. Das schafft er nicht allein. Deshalb bemächtigt er sich Viktorias Körper, die sich daraufhin äußerst merkwürdig benimmt und einen tiefen Stollen in den Berg gräbt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick