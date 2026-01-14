Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gruselschule

Das Spiel ist aus!

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 25vom 14.01.2026
Das Spiel ist aus!

Das Spiel ist aus!Jetzt kostenlos streamen

Die Gruselschule

Folge 25: Das Spiel ist aus!

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Eduard ist völlig genervt und kann kein Auge zumachen, seit Josch nächtelang auf seinem Gameboy ein neues Spiel spielt. Als sich Eduard bei ihm beschwert, meint Josch, dass er nur eifersüchtig sei, weil er so ein guter Spieler ist und wettet mit Eduard, dass er es nicht mal bis zum zweiten Level schaffen könne. Eduard nimmt die Herausforderung an und wird immer spielsüchtiger. Er kämpft gegen immer stärkere Ameisen, die real werden, wann immer er alleine ist. Seine Freunde glauben, dass er langsam den Verstand verloren hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gruselschule
Studio 100 Kids
Die Gruselschule

Die Gruselschule

Alle 1 Staffeln und Folgen