Die Gruselschule
Folge 25: Das Spiel ist aus!
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Eduard ist völlig genervt und kann kein Auge zumachen, seit Josch nächtelang auf seinem Gameboy ein neues Spiel spielt. Als sich Eduard bei ihm beschwert, meint Josch, dass er nur eifersüchtig sei, weil er so ein guter Spieler ist und wettet mit Eduard, dass er es nicht mal bis zum zweiten Level schaffen könne. Eduard nimmt die Herausforderung an und wird immer spielsüchtiger. Er kämpft gegen immer stärkere Ameisen, die real werden, wann immer er alleine ist. Seine Freunde glauben, dass er langsam den Verstand verloren hat.
