Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Haus auf Zeitreise

Ein Haus auf ZeitreiseJetzt kostenlos streamen

Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Folge 3: Ein Haus auf Zeitreise

40 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6

Jamil und Pace schauen sich zwei Häuser in völlig unterschiedlichen Vierteln an. Obwohl das Anwesen im Süden von Phoenix mit 165.000 Dollar günstig ist, entscheiden sich die Umbau-Experten für den 554.000 Dollar teuren Altbau. Das Team ist sich sicher, dass ihnen die Renovierung des alten Hauses einen hohen Profit bringen wird. Zahlt sich das kostspielige Vorhaben aus oder bleiben Jamil und die anderen auf den Ausgaben sitzen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
sixx

Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Alle 1 Staffeln und Folgen