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SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 10vom 14.05.2026
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Die Kanzlei

Folge 10: Bumerang

49 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 6

Isas Ex-Mann Robert bittet die Kanzlei um rechtlichen Beistand. Dem Künstler wird zur Last gelegt, Werke seines Mentors nach dessen Tod gefälscht und zu horrenden Preisen weiterverkauft zu haben. Robert streitet seine Schuld vehement ab, verschweigt den Anwälten jedoch gewisse Details aus seiner Vergangenheit. Außerdem werden Isa und Markus von der Anwaltskammer vorgeladen. Das Gremium wirft den beiden Juristen vor, sich zum Wohl ihrer Mandanten illegaler Methoden zu bedienen ...

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