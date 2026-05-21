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Schattenspiele

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 11vom 21.05.2026
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Die Kanzlei

Folge 11: Schattenspiele

50 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6

Isa von Brede übernimmt einen Fall, der an die Nieren geht. Die Bäuerin Susanne Nielsen macht den TV-Moderator Jan Hölter für den Suizid ihres 16-jährigen Sohnes verantwortlich. Der Teenager war in dessen Sendung öffentlich bloßgestellt worden und hatte sich daraufhin das Leben genommen. Außerdem treten Isa und Markus für die Rechte des Dönerladenbetreibers Galip ein, der neuerdings vom Verfassungsschutz observiert wird.

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