Die Kanzlei
Folge 12: Exzess
49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Yasmins Ehemann Lars bittet die Kanzlei um Unterstützung. Er soll Harry Schneider als Pflichtverteidiger vor Gericht vertreten - der Mann sitzt wegen versuchten Totschlags in U-Haft. Mit Isas' und Markus' Hilfe kommt der Beschuldigte schließlich auf freien Fuß, doch die Situation eskaliert: Harry entreißt einem Polizisten die Waffe und nimmt die Mitglieder der Kanzlei als Geiseln.
