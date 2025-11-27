Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Kanzlei

Exzess

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 12vom 27.11.2025
Joyn Plus
Exzess

ExzessJetzt ohne Werbung streamen

Die Kanzlei

Folge 12: Exzess

49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Yasmins Ehemann Lars bittet die Kanzlei um Unterstützung. Er soll Harry Schneider als Pflichtverteidiger vor Gericht vertreten - der Mann sitzt wegen versuchten Totschlags in U-Haft. Mit Isas' und Markus' Hilfe kommt der Beschuldigte schließlich auf freien Fuß, doch die Situation eskaliert: Harry entreißt einem Polizisten die Waffe und nimmt die Mitglieder der Kanzlei als Geiseln.

Alle Staffeln im Überblick

Die Kanzlei
SAT.1 emotions
Die Kanzlei

Die Kanzlei

Alle 2 Staffeln und Folgen