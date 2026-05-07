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SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 7vom 07.05.2026
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Die Kanzlei

Folge 7: Nothalt

49 Min.Folge vom 07.05.2026

Isa und Markus vertreten den verzweifelten Azubi Samuel Haber. Der angehende Metallarbeiter hat sich bei der Arbeit eine schwere Handverletzung zugezogen und obendrein auch noch seinen Ausbildungsplatz verloren. Als Grund für die Kündigung wurde Marihuana genannt, das Samuel angeblich während seiner Schicht geraucht haben soll. Zu allem Überfluss will die Kasse jetzt auch noch Samuels teure Behandlung nicht übernehmen. Der junge Mann weiß nicht mehr weiter.

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