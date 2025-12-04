Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 5vom 04.12.2025
Folge 5: Ein seltsames Paar

49 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Markus und Isa haben mit einem ungewöhnlichen Fall zu tun. Eine krebskranke Frau hatte vor ihrem Tod zusammen mit ihrem Partner beschlossen, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Der Witwer wünscht sich nun, dass seine neue Lebensgefährtin das Kind bzw. die Kinder seiner verstorbenen Frau austrägt. Doch das Gesetz sieht das leider nicht vor. Ob die Anwälte trotzdem eine Lösung finden?

