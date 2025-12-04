Die Kanzlei
Folge 5: Ein seltsames Paar
49 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Markus und Isa haben mit einem ungewöhnlichen Fall zu tun. Eine krebskranke Frau hatte vor ihrem Tod zusammen mit ihrem Partner beschlossen, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Der Witwer wünscht sich nun, dass seine neue Lebensgefährtin das Kind bzw. die Kinder seiner verstorbenen Frau austrägt. Doch das Gesetz sieht das leider nicht vor. Ob die Anwälte trotzdem eine Lösung finden?
