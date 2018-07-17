Kampf ums Bein: Chirurgen trotzen den ChancenJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 1: Kampf ums Bein: Chirurgen trotzen den Chancen
89 Min.Folge vom 17.07.2018Ab 12
Chirurg Guido Rouhani und Assistenzärztin Steffanie Richter versuchen das Bein eines Patienten in einer mehrstündigen OP zu retten, obwohl die Chancen für einen Erfolg denkbar schlecht sind. Aber Aufgeben ist für die beiden und ihr Team keine Option!
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