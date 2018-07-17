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Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Kampf ums Bein: Chirurgen trotzen den Chancen

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 17.07.2018
Kampf ums Bein: Chirurgen trotzen den Chancen

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Folge 1: Kampf ums Bein: Chirurgen trotzen den Chancen

89 Min.Folge vom 17.07.2018Ab 12

Chirurg Guido Rouhani und Assistenzärztin Steffanie Richter versuchen das Bein eines Patienten in einer mehrstündigen OP zu retten, obwohl die Chancen für einen Erfolg denkbar schlecht sind. Aber Aufgeben ist für die beiden und ihr Team keine Option!

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