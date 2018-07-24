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Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Komplizierte Eingriffe gegen den vielfältigen Krebs

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 24.07.2018
Komplizierte Eingriffe gegen den vielfältigen Krebs

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Folge 2: Komplizierte Eingriffe gegen den vielfältigen Krebs

88 Min.Folge vom 24.07.2018Ab 12

Ein Tumor droht einem jungen Sportler die Hüfte zu zerstören. Dr. Daecke bietet alles Operationsgeschick gegen den Krebs auf. Außerdem muss einer Patientin erneut eine Metastase entfernt werden. Bei einem dritten Krebsopfer gibt es wohl keine Hilfe mehr...

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