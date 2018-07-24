Komplizierte Eingriffe gegen den vielfältigen KrebsJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 2: Komplizierte Eingriffe gegen den vielfältigen Krebs
88 Min.Folge vom 24.07.2018Ab 12
Ein Tumor droht einem jungen Sportler die Hüfte zu zerstören. Dr. Daecke bietet alles Operationsgeschick gegen den Krebs auf. Außerdem muss einer Patientin erneut eine Metastase entfernt werden. Bei einem dritten Krebsopfer gibt es wohl keine Hilfe mehr...
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