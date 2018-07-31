Schwierige OP in mehreren Schritten am offenen HerzenJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 3: Schwierige OP in mehreren Schritten am offenen Herzen
89 Min.Folge vom 31.07.2018Ab 12
Dr. Massa hat heute eine mehrteilige Operation am offenen Herzen eines Patienten zu bewältigen. Hier darf wirklich kein Fehler passieren. Außerdem begleitet unser Kamerateam Dr. Bastiani im Rettungshubschrauber auf mehreren akuten Notfalleinsätzen.
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