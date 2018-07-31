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Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Schwierige OP in mehreren Schritten am offenen Herzen

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 31.07.2018
Schwierige OP in mehreren Schritten am offenen Herzen

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Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Folge 3: Schwierige OP in mehreren Schritten am offenen Herzen

89 Min.Folge vom 31.07.2018Ab 12

Dr. Massa hat heute eine mehrteilige Operation am offenen Herzen eines Patienten zu bewältigen. Hier darf wirklich kein Fehler passieren. Außerdem begleitet unser Kamerateam Dr. Bastiani im Rettungshubschrauber auf mehreren akuten Notfalleinsätzen.

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