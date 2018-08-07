Mit dem Bohrer in den Schädel: Herausforderung HirntumorJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 4: Mit dem Bohrer in den Schädel: Herausforderung Hirntumor
90 Min.Folge vom 07.08.2018Ab 12
Der Patient von Dr. Barth hat einen 4 cm großen Hirntumor, der unbedingt entfernt werden muss. Deshalb muss sich der Arzt mit einem Bohrer zum Gehirn vorkämpfen, ein äußerst fordernder Eingriff! Außerdem in Folge vier: die Clown-Doktoren.
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