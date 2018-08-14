Gezielte Vergiftung: riskante Heilmethode gegen KrebsJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 5: Gezielte Vergiftung: riskante Heilmethode gegen Krebs
88 Min.Folge vom 14.08.2018Ab 12
Entweder das vom Krebs befallene Bein muss amputiert werden, oder man versucht es mit hochgiftiger Medizin. Kein einfaches Unterfangen, da zur Kontrolle des gezielt kontaminierten Blutes auch noch radiaktive Stoffe in den Patienten geleitet werden müssen.
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