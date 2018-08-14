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Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Gezielte Vergiftung: riskante Heilmethode gegen Krebs

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 14.08.2018
Gezielte Vergiftung: riskante Heilmethode gegen Krebs

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Folge 5: Gezielte Vergiftung: riskante Heilmethode gegen Krebs

88 Min.Folge vom 14.08.2018Ab 12

Entweder das vom Krebs befallene Bein muss amputiert werden, oder man versucht es mit hochgiftiger Medizin. Kein einfaches Unterfangen, da zur Kontrolle des gezielt kontaminierten Blutes auch noch radiaktive Stoffe in den Patienten geleitet werden müssen.

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