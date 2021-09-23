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Die Läusemutter

Den letzten beißen die Läuse

sixxStaffel 1Folge 1vom 23.09.2021
Den letzten beißen die Läuse

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Die Läusemutter

Folge 1: Den letzten beißen die Läuse

25 Min.Folge vom 23.09.2021Ab 12

Auf dieser Grundschule herrschen eigentümliche Sitten - das muss Hannah schnell feststellen, als sie ihre Tochter zu ihrem ersten Tag an die neue Schule bringt: Neben dem Direktor, der die Eltern duzt, die überkorrekte Klassenlehrerin, die an Dyskalkulie leidet und ihrer Kollegin, die im Klassenraum raucht, gibt es auch noch schrullige Eltern-Charaktere, die ihr eigenes Regime führen. Da bleibt Hannah nicht verschont, als sie prompt zur neuen Läusemutter ernannt wird.

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